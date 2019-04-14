Под Тулой в аварию попал автобус с сорока детьми

Под Тулой в аварию попал автобус с сорока детьми

Под Тулой вечером в воскресенье в аварию попал автобус Mercedes, в салоне которого находились 40 детей. В результате ДТП пострадала сопровождавшая их женщина

Об аварии сообщила пресс-служба областного МЧС. Там указали, что авария произошла на трассе Калуга – Тула – Михайлов – Рязань. Автобус Mercedes по невыясненным пока причинам съехал в кювет и перевернулся. На место происшествия выехали спасатели, полиция, а также бригады скорой помощи.

Руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев уточнил изданию «Myslo новости», что авария произошла в Ленинском районе, рядом с деревней Волынцево. По его словам, в салоне автобуса Mercedes c номерами Орловской области, находились 40 детей, а также пятеро сопровождающих.

В результате ДТП никто из детей не пострадал, а травмы получила женщина-педагог. Медицинская помощь ей была оказана на месте, от госпитализации она отказалась.

По данным агентства ТАСС, экскурсионный автобус направлялся из Рязани в Орел. Прибывший на место происшествия губернатор Тульской области Алексей Дюмин уже поручил организовать доставку пассажиров в Орел и оказать им всю необходимую помощь.

2 марта в Тепло-Огаревском районе Тульской области в аварию попал школьный микроавтобус. После столкновения с внедорожником «Газель» вылетела с дороги в кювет и перевернулась. В результате инцидента легкие травмы получили восемь детей, возвращавшиеся в село Архангельское с соревнований по лыжным гонкам.