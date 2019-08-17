Один человек погиб в результате наводнения в Стамбуле

Один человек погиб в результате наводнения в Стамбуле

Мощные ливни привели к наводнению в Стамбуле, один человек погиб. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Из-за сильных дождей затопило улицы и подвальные помещения зданий в городе. В результате осадков оказалось прервано железнодорожное сообщение, нарушена работа наземного транспорта и паромов через Босфор. В центре затопило здание Большого базара, на нескольких улицах повалены деревья. AP и телеканал HaberTurk сообщают об одном погибшем, его тело было обнаружено в затопленном подземном переходе.

В июле 2017 года из-за осадков оказались затоплены многие улицы города, также в Стамбуле затопило часть метро.