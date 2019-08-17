Общество , 17 авг, 19:07
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Один человек погиб в результате наводнения в Стамбуле
Мощные ливни привели к наводнению в Стамбуле, один человек погиб. Об этом сообщает Associated Press (AP).
Из-за сильных дождей затопило улицы и подвальные помещения зданий в городе. В результате осадков оказалось прервано железнодорожное сообщение, нарушена работа наземного транспорта и паромов через Босфор. В центре затопило здание Большого базара, на нескольких улицах повалены деревья. AP и телеканал HaberTurk сообщают об одном погибшем, его тело было обнаружено в затопленном подземном переходе.
В июле 2017 года из-за осадков оказались затоплены многие улицы города, также в Стамбуле затопило часть метро.