СМИ сообщили о сбитом хуситами саудовском разведывательном дроне

Хуситы из шиитского движения, фактически контролирующие Йемен, сообщили, что сбили разведывательный беспилотник арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Об этом сообщает телеканал Almasirah со ссылкой на военный источник.

Дрон обезвредили в районе Аль-Мазрак в городе Харед на границе Йемена с Саудовской Аравией в Ходже.

Война между правительственными войсками и повстанцами-хуситами идет в Йемене с 2014 года. В 2015 году на территорию страны вошли силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая поддержала правительственные войска.

В ответ Иран начал оказывать поддержку повстанцам. Коалиция неоднократно наносила авиаудары по населенным пунктам в Йемене, в свою очередь, хуситы не раз запускали ракеты в сторону Абу-Даби и Эр-Рияда.