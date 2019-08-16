Четыре человека погибли в аварии в Туве

Четыре человека погибли в аварии в Туве

В Кызылском районе Тувы в результате столкновения двух машин погибли четыре человека. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

«В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли водитель и три пассажира легковой автомашины: женщины 1960 и 1970 годов рождения и 14-летний подросток», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что все погибшие были жителями села Ийи-Тал.

Авария произошла накануне в 21:12 по местному времени (17:21 мск) на 885-км трассы Р-257 «Енисей». По предварительным данным, водитель ВАЗ-21074 не соблюдал дистанцию и столкнулся с машиной ЗИЛ-130, которая ехала в попутном направлении. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее в августе в районе дагестанского села Алмало столкнулись два автомобиля. Одна из машин выехала на полосу встречного движения. В результате погибли четыре человека. Троих пострадавших отправили в больницу.