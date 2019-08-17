СК начал проверку экстренной посадки самолета в Хабаровске

Следственный комитет России начал проверку по факту экстренной посадки самолета «Хабаровских авиалиний» в аэропорту Хабаровска. Об этом сообщает дальневосточное следственное управление на транспорте СК.

Самолет L410 «Хабаровских авиалиний», выполнявший 17 августа рейс Хабаровск — Николаевск-на-Амуре, совершил экстренную посадку в аэропорту Хабаровска. Через час после взлета сработала система оповещения о неисправностях двигателя, экипаж принял решение вернуться в аэропорт. На борту находились 13 пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних. В результате происшествия никто не пострадал.

По фактам инцидента следственные органы начали проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

15 августа самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку в кукурузном поле в Раменском районе Подмосковья. В результате столкновения со стаей чаек произошел отказ силовых установок. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. В результате пострадали 76 человек, никто не погиб.