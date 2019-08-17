На Урале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме

На Урале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме

В городе Сухой Лог (Свердловская область) произошел взрыв газа в частном доме, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

По предварительным данным, утечка газа произошла из баллона, который находился в здании. Взрыв разрушил одну из стен деревянного дома и повредил перекрытие, однако пожара не было. В результате инцидента пострадали мужчина и женщина, которые были госпитализированы в местную больницу.

В середине августа в Москве, в жилой пятиэтажке на Нагорной улице, также обрушилась стена дома и «нарушилось остекление» из-за взрыва газа во время ремонтных работ. Сообщалось, что взрыв не задел несущие конструкции. Пострадавших не было. Причиной инцидента в МЧС назвали неправильное использование газового оборудования.