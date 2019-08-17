В центре Москвы мужчина с топором угрожал сотрудникам банка

В центре Москвы мужчина с топором угрожал сотрудникам банка

В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором. Об этом РБК заявили в пресс-службе центрального округа ведомства.

Инцидент произошел на улице Большая Тульская. Уточняется, что 41-летний злоумышленник находился в нетрезвом состоянии. По словам сотрудников банка, мужчина, угрожая им топором, требовал погасить долговые обязательства по кредиту. После задержания мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.

В августе 2016 года представившийся бизнесменом Арам Петросян захватил отделение Ситибанка на Большой Никитской улице в центре Москвы. В заложниках тогда оказались, по разным данным, от четырех до шести человек. Свои действия мужчина связал с банкротством. В 2017 году Петросяна приговорили к 12 годам лишения свободы.