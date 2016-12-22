В Белоруссии ограбившего банк россиянина приговорили к 15 годам колонии
Общество, 18:08
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В Белоруссии ограбившего банк россиянина приговорили к 15 годам колонии
В Белоруссии ограбившего банк россиянина Павла Тимофеева приговорили к 15 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Об этом сообщает Tut.by.
Отмечается, что суд в Могилеве признал его виновным в разбое с целью завладения имуществом в особо крупном размере и захвате группы заложников. Тимофеев должен будет компенсировать заложникам моральный вред, выплатив каждому по 5 тыс. руб.напал на отделение Беларусбанка в Могилеве 20 ноября 2017 года. Он взял сотрудников банка в заложники и потребовал предоставить ему автомобиль. Когда его просьбу выполнили, он успел проехать на машине 200 м, после чего его остановили силовики. По данным следователей, россиянин имел вид на жительство в Белоруссии. У него изъяли 7 тыс. белорусских рублей, $150 и жесткий диск.