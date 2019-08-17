Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург

Самолет с 400 российскими туристами, застрявшие на 16 часов в аэропорту турецкой Антальи, вылетели в Санкт-Петербург рейсом Nordwind. Об этом сообщает «РИА Новости» со слов представителя аэропорта. Пассажиры ожидали вылета с 06:00 16 августа.

Отправку рейса в Петербург подтвердили 78.ru в авиакомпании Nordwind. «Самолет уже 50 минут как в воздухе», — сказал представитель авиаперевозчика в 22:50. Причину задержки в авиакомпании не прокомментировали.

Позже пассажирка рейса Екатерина Крупнова сообщила РБК, что самолет приземлился в Петербурге в 1.20 мск 17 августа. «Рейс откладывали 3 раза. В общей сложности с 6.40 до 22.00. Чемоданы до сих не получили», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что рейс № 41834 должен был прилететь в 10:50 утра, однако позже его прибытие перенесли на 23:40, а еще позднее — на 00:30 17 августа.