СМИ сообщили о 400 застрявших в аэропорту Антальи российских туристах

Рейc авиакомпании Nordwind из Антальи в Санкт Петербург задерживается более чем на 13 часов, сообщает «Фонтанка». Об этом же свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Пулково.

Рейс № 41834 должен был прилететь в 10:50 утра, однако позже его прибытие перенесли на 23:40, а еще позднее — на 00:30 17 августа, следует из данных аэропорта. Причина задержки рейса не сообщается.

Как пишет «Фонтанка», в Анталье своего вылета с 6 утра ожидают 400 пассажиров. С представителями авиакомпании в зоне вылета связаться туристам не удавалось, авиакомпания также долгое время не предоставляла пассажирам задержанного рейса еду и воду, пишет издание со ссылкой на пассажиров. По данным издания, накормить их авиакомпания решила ближе к восьми вечера по местному времени.

Представители перевозчика также не направили пассажиров в гостиницу, размещение в которой предусмотрено авиационными правилами в случае задержки рейса более чем на 8 часов.

При этом сотрудники аэропорта старались помочь туристам. «Нам дают служебные телефоны, чтобы мы пытались связаться с представителями Nordwind и туроператора «Пегас» и прояснить хоть что-то», — цитирует «Фонтанка» пассажиров.