Более 200 россиян застряли в Болгарии из-за проблем с самолетами

Более 200 россиян застряли в Болгарии из-за проблем с самолетами

Задержка составила более суток. Два рейса из Бургаса отложили из-за нехватки самолетов у Bulgaria Air, полагают в генконсульстве России

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Сразу несколько групп российских туристов не смогли вовремя вылететь из Болгарии из-за возникших у авиакомпании Bulgaria Air проблем с самолетами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсула России в Варне Владимира Климанова.

По всей видимости, отметил он, перевозчику не хватает самолетов. «Поломка даже одной машины ломает график полетов, тем более что запасные части для самолетов доставляются из других стран, на что требуется определенное время», — пояснил он.

Более 200 россиян, рассказал дипломат, не могут вылететь из страны с утра субботы, 3 августа. Задержка рейсов составила более суток.

«Мы надеемся, что уже в ближайшие часы авиакомпания выполнит свои обязательства и отправит наших туристов на родину рейсами из аэропортов Бургаса и Варны», — добавил он.

Позже третий секретарь генконкульства России в Варне Алена Пучина со ссылкой на представителя Bulgaria Air сообщила РБК, что рейс с российскими туристами из Бургаса уже вылетел. Второй самолет полетит из Варны в полдень по московскому времени.