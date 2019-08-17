Суд перевел под домашний арест «друга Кудрина» по делу о хищениях ₽20 млн

Суд перевел под домашний арест «друга Кудрина» по делу о хищениях ₽20 млн

Санкт-Петербургский городской суд перевел под домашний арест продюсера Рушана Насибулина, который ранее был арестован по делу о хищении бюджетных средств на 20 млн руб. Об этом сообщает ТАСС.

Насибулина задержали 17 июля в рамках расследования дела по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

По данным следствия, в конце 2016 года Насибулин совместно с директором компании «Инмед» Александром Внучкиным заключили с Минпромторгом договор о предоставлении субсидии на компенсацию затрат при работах по программе «Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности».

Уточняется, что речь в договоре шла о разработке технологий при производстве мембранных непромокаемых тканей для гражданской текстильной промышленности. Размер похищенного оценивается в 20 млн руб.

По данным «Фонтанки», Насибулин связан с компанией «Инмед», которой до 2014 года владел нынешний глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Кроме того, Насибулин, по словам собеседников издания, находится в дружеских отношениях с Кудриным.