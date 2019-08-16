Россиянка заявила о нападении на пляже в Болгарии из-за заплыва за буйки

Россиянка заявила, что в Болгарии на курорте Золотые Пески ее избили на пляже за то, что она заплыла за буйки, пишет «МК» со ссылкой на ее слова.

50-летняя жительница Москвы приехала на черноморское побережье в конце июля. По словам женщины, она хорошо плавает и часто уплывает далеко от берега. «Сначала спасатель делал мне замечание, что заплывать за буйки нельзя. Но потом увидел, как уверенно я держусь на воде и успокоился», — сказала женщина.

В последний день отдыха, 14 августа, женщина решила поплавать. Уже на обратном пути она заметила на пляже мужчину, который размахивал руками и что-то кричал. На пляже и в воде людей было мало, и женщина решила, что обращаются к ней. По словам россиянки, мужчина был одет в красные шорты, какие носят спасатели на побережье, и она предположила, что перед ней один их них.

Когда женщина хотела выйти на берег, мужчина попытался схватить ее за волосы. Но женщине удалось увернуться, после чего неизвестный ударил ее по лицу ладонью.

«Я пыталась сопротивляться, но он нанес мне еще несколько достаточно сильных ударов по лицу. Бил кулаком или ладонью, я уже не видела», — сообщила пострадавшая. Потом она упала и потеряла сознание.