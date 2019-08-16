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Россиянка заявила о нападении на пляже в Болгарии из-за заплыва за буйки

Россиянка заявила, что в Болгарии на курорте Золотые Пески ее избили на пляже за то, что она заплыла за буйки, пишет «МК» со ссылкой на ее слова.

50-летняя жительница Москвы приехала на черноморское побережье в конце июля. По словам женщины, она хорошо плавает и часто уплывает далеко от берега. «Сначала спасатель делал мне замечание, что заплывать за буйки нельзя. Но потом увидел, как уверенно я держусь на воде и успокоился», — сказала женщина.

В последний день отдыха, 14 августа, женщина решила поплавать. Уже на обратном пути она заметила на пляже мужчину, который размахивал руками и что-то кричал. На пляже и в воде людей было мало, и женщина решила, что обращаются к ней. По словам россиянки, мужчина был одет в красные шорты, какие носят спасатели на побережье, и она предположила, что перед ней один их них.

Когда женщина хотела выйти на берег, мужчина попытался схватить ее за волосы. Но женщине удалось увернуться, после чего неизвестный ударил ее по лицу ладонью.

«Я пыталась сопротивляться, но он нанес мне еще несколько достаточно сильных ударов по лицу. Бил кулаком или ладонью, я уже не видела», — сообщила пострадавшая. Потом она упала и потеряла сознание.

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В местном медпункте женщине оказали первую помощь. Она написала заявление в болгарскую полицию и улетела домой, где затем обратилась в больницу из-за плохого самочувствия. Врачи диагностировали у женщины травму головы и перелом носа. Пострадавшая намерена обратиться в полицию, чтобы найти и наказать виновного.

Генконсул России в Болгарии Владимир Климанов сообщил РБК, что информации об инциденте с россиянкой в диппредставительство не поступало.

Общество
Страховщики определили «самые опасные» страны для российских туристов

В начале апреля аналитики российской страховой компании «Ренессанс страхование» назвали Болгарию и Турцию «самыми опасными странами для отдыха» среди тех, которые популярны у российских туристов. По данным исследования, 8% посетивших эти страны туристов обратились за медицинской помощью. К «опасным странам» также отнесли Таиланд (до 4% обратившихся за медпомощью), Кипр (до 3%), Испанию (до 3%), Черногорию (до 3%) и Объединенные Арабские Эмираты (до 2%).

Теги: Болгария, избиение, Туристы из России, новости РБК
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