Страховщики определили «самые опасные» страны для российских туристов

Среди наиболее популярных среди россиян направлений «самыми опасными» являются Болгария и Турция, выяснили в «Ренессанс страховании». До 8% посетивших эти государства туристов обратились за медпомощью, говорят эксперты

Отдых российских туристов в Турции (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Аналитики российской страховой компании «Ренессанс страхование», исследовав более 19 тыс. обращений туристов за медпомощью, которые поступали в течение последних четырех лет, определили «самые опасные страны для отдыха» среди направлений, которые пользуются популярностью у российских туристов. Результаты соответствующего анализа есть у РБК.

Всего эксперты, как уточнили в пресс-службе, проанализировали статистику по 102 странам, в которые путешественники чаще всего оформляют туристические полисы страхования. Исследование показало: если не учитывать эпидемии во время экзотического отдыха, когда страховщики чаще всего несут убытки (например, в Гватемале или Эквадоре — выборка по этим странам маленькая, но если туристы там заболевают, то обычно всей группой), «лидерами по числу обращений туристов за медпомощью стали страны традиционного «спокойного» пляжного отдыха».

Самые высокие показатели заболеваемости, по информации экспертов «Ренессанс страхования», — в Болгарии и Турции. Шансы, что в этих странах туристу потребуется помощь врача, — почти 1 к 10, указали в пресс-службе, подчеркнув, что до 8% всех туристов, которые направились в каждое из этих государств, обратились за медицинской помощью. «Для сравнения, риск заболеть в следующей по рейтингу Греции почти вдвое меньше, до 5%», — сообщили специалисты.

Также к «опасным странам» они отнесли Таиланд (до 4%, там, по информации страховщиков, туристы из-за незнания местных особенностей дорожного движения часто попадают в ДТП на скутерах), Кипр (до 3%) и Испанию (до 3%). В рейтинг помимо них вошли Черногория (до 3%) и ОАЭ (до 2%).

Среди тех, кто посетил Австрию, США, Израиль, Латвию и Италию, за медпомощью, согласно анализу, обращаются до 1% российских туристов. Аналогичные показатели в Белоруссии, Финляндии, Эстонии, Великобритании, Китае, Чехии, Франции, Грузии и Германии — 0,5%.