МЧС ликвидировало пожар на шахте «Денисовская» в Якутии

МЧС ликвидировало пожар на шахте «Денисовская» в Якутии

Пожар на шахте «Денисовская» ликвидирован, сообщила РБК руководитель пресс-службы компании «Колмар» Виктория Погожева. Сейчас предприятие работает в штатном режиме.

Пожар произошел на одной из двух подстанций, которая снабжает электричеством горно-обогатительный комбинат «Денисовский», — на подстанции № 52 загорелось закрытое распределительное устройство.

«Подстанция обесточена, возгорание ликвидировано силами МЧС. Угрозы для работников ГОКа «Денисовский» и шахты «Денисовская» нет, добыча угля продолжается», — сообщила Погожева. Представитель «Колмара» добавила, что электроснабжение, вентиляция и другие системы, обеспечивающие работу предприятия, работают в штатном режиме. Причины происшествия уточняются.

Ранее стало известно, что на шахте «Денисовская» в Якутии произошел пожар. На поверхность были эвакуированы 60 человек, находившиеся под землей. Пострадавших нет.