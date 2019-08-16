Пускепалис стал новым худруком театра имени Волкова

Новым художественным руководителем Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле назначен актер и режиссер Сергей Пускепалис. Об этом говорится в сообщении Министерства культуры.

Пускепалиса представят труппе в понедельник, 19 августа.

Ранее свои стратегии развития театра в Российском фонде культуры представили девять кандидатов — помимо Пускепалиса это Олег Ефремов, Денис Азаров, Владимир Алеников, Алексей Казаков, Владимир Гурфинкель, Игорь Ларин, Роман Мархолиа и Михаил Цитриняк.

«Подавляющим большинством голосов членов комиссии победила концепция Сергея Пускепалиса», — сообщил замминистра культуры Павел Степанов, отметив, что предложения остальных участников будут учтены в дальнейшей работе.

Сергей Пускепалис отметил, что в его намерения входит привлечь в театр приезжающий в Ярославль «многомиллионный туристический поток». Сам он несколько лет проработал в нем главным режиссером.