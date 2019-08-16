Пускепалис стал новым худруком театра имени Волкова

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,48 +0,42 EUR Бирж. 73,75 +0,35 Brent 58,68 +1,00% USD Нал. 66,87 65,10 EUR Нал. 74,41 72,60 USD ЦБ 66,00 +0,11 EUR ЦБ 73,22 -0,23 EUR/USD 1,1096 -0,0011 BTC/USD Бирж. 10 435,00 +109,00 IMOEX 2 615,20 -0,40% RTSI 1 239,81 -0,83% DJIA 25 823,58 +0,95% Nasdaq 7 891,68 +1,61%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
En+ ₽787,22 (+65,59%) прогноз Атон к 14.08.20
NVIDIA $190 (+18,77%) прогноз RBC Capital Markets к 12.08.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Applied Materials $57 (+21,93%) прогноз Stifel к 15.05.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
En+ ₽787,22 (+65,59%) прогноз Атон к 14.08.20
NVIDIA $190 (+18,77%) прогноз RBC Capital Markets к 12.08.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Applied Materials $57 (+21,93%) прогноз Stifel к 15.05.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 66 (+0,11) Quote, 13:30
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 73,22 (-0,23) Quote, 13:30
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе Общество, 21:53 Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации на выходных Общество, 21:48 СБУ проверит работу IMAX в Крыму под санкциями Политика, 21:47 СМИ сообщили о 400 застрявших в аэропорту Антальи российских туристах Общество, 21:36 В Кузбассе более 150 шахтеров эвакуировали после небольшого землетрясения Общество, 21:33 СМИ узнали о гибели при взрыве в мечети брата лидера талибов Общество, 21:14 Куба, Прованс, Танжер: какие места описывают известные авторы. Тест «РБК Стиль», Visa и ВТБ, 21:12 Пускепалис стал новым худруком театра имени Волкова Общество, 21:01 «Уфа» объявила о расторжении контракта с чешским футболистом Спорт, 20:56 Клуб Ротенберга забил первый гол в чемпионате России по футболу Спорт, 20:34 Минтруд опубликовал на своем сайте предложения по повышению МРОТ Общество, 20:31 Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады Общество, 20:29 В Котельниках арестовали устроившего стрельбу в магазине мужчину Общество, 20:17 В Крыму возбудили уголовное дело после убийства начальника отделения МЧС Общество, 20:13
Общество ,  
0 
Пускепалис стал новым худруком театра имени Волкова

Новым художественным руководителем Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле назначен актер и режиссер Сергей Пускепалис. Об этом говорится в сообщении Министерства культуры.

Пускепалиса представят труппе в понедельник, 19 августа.

Ранее свои стратегии развития театра в Российском фонде культуры представили девять кандидатов — помимо Пускепалиса это Олег Ефремов, Денис Азаров, Владимир Алеников, Алексей Казаков, Владимир Гурфинкель, Игорь Ларин, Роман Мархолиа и Михаил Цитриняк.

«Подавляющим большинством голосов членов комиссии победила концепция Сергея Пускепалиса», — сообщил замминистра культуры Павел Степанов, отметив, что предложения остальных участников будут учтены в дальнейшей работе.

Сергей Пускепалис отметил, что в его намерения входит привлечь в театр приезжающий в Ярославль «многомиллионный туристический поток». Сам он несколько лет проработал в нем главным режиссером.

Общество
Мединский уволил директора театра имени Волкова

В начале июля министр культуры Владимир Мединский уволил с должности директора Ярославского театра драмы им. Волкова Алексея Туркалова. Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с Туркаловым. Актеры пожаловались на то, что проблемы в театре начались именно с приходом последнего в декабре 2018 года.

В конце марта Мединский сообщил об объединении Александринского и Волковского театров в Первый российский национальный театр. Однако премьер-министр Дмитрий Медведев спустя некоторое время этот приказ министра приостановил «из-за многочисленных обращений общественности в адрес председателя правительства».

Теги: худрук, Минкультуры, назначение
Материалы по теме
Минкультуры предложило упростить условия для открытия буфетов в театрах
Бизнес
Мединский уволил директора театра имени Волкова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter