Мединский уволил директора театра имени Волкова

Министр культуры Владимир Мединский уволил с должности директора Российского государственного академического театра драмы имени Волкова в Ярославле Алексея Туркалова. Об этом он сообщил на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, что почти вся творческая группа потребовала увольнения директора, а среди технического персонала нет единства мнений. Поэтому в сложившейся ситуации директор освобожден от исполнения своих обязанностей, так управлять театром нельзя», — сказал глава ведомства.

Одновременно с этим он объявил выговор художественному руководителю театра Евгению Марчелли за то, что «он не сумел наладить дисциплину в коллективе и нормальные рабочие отношения, за действия, которые привели к репутационным потерям нашего театра».

Мединский назвал сложившуюся в театре ситуацию беспрецедентной. «Фактически театр оказался расколот на две неравные части», — заключил он.

Сам Марчелли в разговоре с журналистами отметил, что считает решение министра «единственно верным» в этой ситуации.