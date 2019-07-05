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Мединский уволил директора театра имени Волкова

Министр культуры Владимир Мединский уволил с должности директора Российского государственного академического театра драмы имени Волкова в Ярославле Алексея Туркалова. Об этом он сообщил на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, что почти вся творческая группа потребовала увольнения директора, а среди технического персонала нет единства мнений. Поэтому в сложившейся ситуации директор освобожден от исполнения своих обязанностей, так управлять театром нельзя», — сказал глава ведомства.

Одновременно с этим он объявил выговор художественному руководителю театра Евгению Марчелли за то, что «он не сумел наладить дисциплину в коллективе и нормальные рабочие отношения, за действия, которые привели к репутационным потерям нашего театра».

Мединский назвал сложившуюся в театре ситуацию беспрецедентной. «Фактически театр оказался расколот на две неравные части», — заключил он.

Сам Марчелли в разговоре с журналистами отметил, что считает решение министра «единственно верным» в этой ситуации.

«Потому что, к сожалению, вот это противостояние директора и художественного руководителя привело к уже необратимой внутренней войне в театре и агрессии как вокруг театра, так и внутри театра», — рассказал он.

Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым. Актеры пожаловались на то, что проблемы в театре начались именно с приходом в декабре 2018 года Туркалова.

«На данный момент эта ситуация достигла своего апогея. Абсолютно очевидно, что конфликт между директором и художественным руководителем неразрешим. В театре атмосфера напряжена до предела, что негативно отражается на работе», — сообщили они.

В конце марта Мединский объявил об объединении Александринского и Волковского театров в Первый российский национальный театр. Однако глава кабмина Дмитрий Медведев спустя некоторое время этот приказ министра приостановил.

Теги: Владимир Мединский, Минкультуры, увольнение
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