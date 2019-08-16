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СМИ узнали о гибели при взрыве в мечети брата лидера талибов

В Пакистане под городом Кветта произошел взрыв в мечети, по меньшей мере четыре человека погибли. По данным источников Reuters, среди погибших — Хафиз Ахмадулла, брат Мулави Хайбатуллы Ахундзады — лидера запрещенной в России группировки «Талибан».

Мечеть, где произошел взрыв, расположена в 25 км к юго-западу от Кветты в провинции Белуджистан. Имам мечети также погиб при взрыве. По данным полиции, более 20 человек пострадали, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Ответственность за произошедшее пока никто на себя не взял. Источники Reuters, близкие к талибам утверждают, что в мечети при взрыве находился сам лидер талибов, который возглавляет террористическую организацию с 2016 года, когда от удара американского беспилотника погиб его предшественник Ахтар Мансур. По некоторым данным, при взрыве мог быть ранен и сын лидера талибов.

По сведениям полиции, взрывное устройство было спрятано под стулом имама.

Взрыв и вероятная гибель брата лидера «Талибана» произошла на фоне переговоров между талибами и Соединенными Штатами о завершении конфликта в Афганистане. В январе стало известно, что в Катаре было подписано соглашение, согласно которому иностранные силы покинут Афганистан через 18 месяцев после того, как будет подписано соглашение о прекращении конфликта.

Политика
США согласовали с «Талибаном» проект мирного соглашения по Афганистану

Теги: «Талибан», Пакистан, взрыв, Теракт
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