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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+16,04%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,91%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Политика ,  
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США согласовали с «Талибаном» проект мирного соглашения по Афганистану
Раунд переговоров США и талибов в Катаре завершился доработкой проекта соглашения о мире в Афганистане. Документ предусматривает вывод войск США и начало межафганских переговоров
Переговоры США и талибов в Дохе (Фото: МИД Катара / Reuters)

В ходе переговоров в Дохе США и группировка «Талибан», запрещенная в России, выработали проект мирного соглашения. Об этом в своем Twitter сообщил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

Последний раунд переговоров в столице Катара Халилзад назвал «марафонским». «Очевидно, что все стороны хотят завершения войны. Несмотря на все противоречия, мы продолжали идти по этому пути и достигли реальных успехов», — написал он.

Мирное соглашение будет основано на четырех принципиальных условиях: гарантий по борьбе с терроризмом, выводе иностранных войск, начале межафганских переговоров и всестороннем прекращении огня. Эти основные принципы были согласованы еще в январе, более детальная договоренность была достигнута по первым двум пунктам. После того, как черновик соглашения по борьбе с терроризмом и график вывода войск будут согласованы, талибы и правительство Афганистана должны будут начать переговоры.

Халилзад рассказал, что следующим шагом будет начало консультаций в Вашингтоне с руководством США и партнерами Соединенных Штатов. «Мы скоро встретимся вновь. Окончательного соглашения не будет, пока все не будет согласовано», — добавил он.

Военная кампания США в Афганистане началась в октябре 2001 года, в рамках всемирной борьбы с терроризмом, старт которой был положен после терактов 11 сентября. Вместе с США в войне участвуют ряд других стран — контингент в Афганистан направляли Великобритания, Германия, Турция и ряд прочих стран и партнеров НАТО. США вместе с официальным правительством Афганистана ведет борьбу с группировкой «Талибан».

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СМИ узнали о соглашении США и «Талибана» по выводу войск из Афганистана

В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что свои войска из Афганистана Вашингтон выведет в случае, если сторонам удастся достигнуть договоренности по урегулированию конфликта в этой стране. До этого, в конце января в Катаре представители «Талибана» и США после шестидневных переговоров согласовали черновик соглашения, предусматривающего вывод иностранных войск через 18 месяцев после подписания документа.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: «Талибан»
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