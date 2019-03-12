США согласовали с «Талибаном» проект мирного соглашения по Афганистану

Раунд переговоров США и талибов в Катаре завершился доработкой проекта соглашения о мире в Афганистане. Документ предусматривает вывод войск США и начало межафганских переговоров

Переговоры США и талибов в Дохе (Фото: МИД Катара / Reuters)

В ходе переговоров в Дохе США и группировка «Талибан», запрещенная в России, выработали проект мирного соглашения. Об этом в своем Twitter сообщил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

Последний раунд переговоров в столице Катара Халилзад назвал «марафонским». «Очевидно, что все стороны хотят завершения войны. Несмотря на все противоречия, мы продолжали идти по этому пути и достигли реальных успехов», — написал он.

Мирное соглашение будет основано на четырех принципиальных условиях: гарантий по борьбе с терроризмом, выводе иностранных войск, начале межафганских переговоров и всестороннем прекращении огня. Эти основные принципы были согласованы еще в январе, более детальная договоренность была достигнута по первым двум пунктам. После того, как черновик соглашения по борьбе с терроризмом и график вывода войск будут согласованы, талибы и правительство Афганистана должны будут начать переговоры.

Халилзад рассказал, что следующим шагом будет начало консультаций в Вашингтоне с руководством США и партнерами Соединенных Штатов. «Мы скоро встретимся вновь. Окончательного соглашения не будет, пока все не будет согласовано», — добавил он.

Военная кампания США в Афганистане началась в октябре 2001 года, в рамках всемирной борьбы с терроризмом, старт которой был положен после терактов 11 сентября. Вместе с США в войне участвуют ряд других стран — контингент в Афганистан направляли Великобритания, Германия, Турция и ряд прочих стран и партнеров НАТО. США вместе с официальным правительством Афганистана ведет борьбу с группировкой «Талибан».