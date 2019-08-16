В Котельниках арестовали устроившего стрельбу в магазине мужчину

Суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу в продуктовом магазине-парикмахерской в подмосковном городе Котельники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Накануне, 15 августа, 52-летний уроженец Молдавии зашел в продуктовый магазин в подмосковном микрорайоне Белая Дача и выстрелил в потолок продуктового магазина из охотничьего ружья. Причиной его действий называется любовная ссора с одной из сотрудницей. После выстрела посетители и сотрудники магазина выбежали на улицу, а мужчина заперся в помещении.

Прибывшие на место происшествия полицейские и сотрудники Росгвардии около шести часов вели переговоры. В числе требований мужчины была бутылка коньяка. После передачи ему бутылки он сдался и его задержали сотрудники СОБРа «Булат» Росгвардии. В результате инцидента никто не пострадал.

По факту происшедшего возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.