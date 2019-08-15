Против стрелка из Котельников возбудили дело о хулиганстве

Против стрелка из Котельников возбудили дело о хулиганстве

Против мужчины, устроившего стрельбу в продуктовом магазине-парикмахерской в подмосковном городе Котельники, возбудили уголовное дело по о хулиганстве. Об этом заявили РБК в пресс-службе управления МВД России по Московской области.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. а, ч. 1, ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)», — заявили в ведомстве. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

В пресс-службе не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что в ходе переговоров с мужчиной ему была передана бутылка коньяка. «Такой информации у нас нет», — добавили в МВД.

Инцидент в Котельниках произошел в четверг, 15 августа. Полиция несколько часов вела переговоры с мужчиной. Изначально сообщалось, что он забаррикадировался в парикмахерской. Как сообщали «РИА Новости» и «Интерфакс», злоумышленник сдался только после того, как ему передали коньяк. Причиной произошедшего называли «любовную драму».