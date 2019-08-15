Появилось видео с места захвата вооруженным мужчиной магазина под Москвой

Появилось видео с места захвата вооруженным мужчиной магазина под Москвой

Издание «Котельники.Инфо» в своей группе «ВКонтакте» опубликовало видео, на котором видно, как полицейские общаются с вооруженным мужчиной, захватившим парикмахерскую и магазин.

Полицейские в бронежилетах и касках убеждают неизвестного оставить ружье и выйти наружу.

Инцидент в подмосковных Котельниках произошел днем 15 августа. Мужчина зашел с ружьем в здание и сделал несколько выстрелов в потолок. Никто не пострадал. Персонал и клиенты заведения покинули здание.