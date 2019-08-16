Минтруд опубликовал на своем сайте предложения по повышению МРОТ

Минтруд России разместил на своем сайте предложения о повышении минимального размера оплаты труда в России. Ранее соответствующие материалы ведомство публиковало на портале проектов нормативных актов.

Ведомство предлагает по согласованию с Минфином и Минэкономразвития установить прожиточный минимум по стране за второй квартал 2019 года в размере 11 185 руб. на человека. Для трудоспособного населения предлагается установить показатель на уровне 12 130 руб., для детей — 11 004 руб., для пенсионеров — 9236 руб.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с законом МРОТ должен быть равен 100% от среднего прожиточного минимума по стране за второй квартал прошлого года. Сейчас размер МРОТ равен 10 444 руб. С идеей повысить прожиточный минимум ведомство выступило еще в июле.