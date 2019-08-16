В Крыму убили начальника районного отделения надзорной деятельности МЧС

В Крыму убит начальник отделения надзорной деятельности ГУ МЧС по Сакскому району Ярослав Мамаенко. Об этом сообщает Главное следственное управление СК России по республике Крым.

32-летний Мамаенко был доставлен с проникающим ножевым ранением надплечной области в больницу, где вскоре скончался, сообщили «Российской газете» в правоохранительных органах. Подозреваемый в совершении преступления житель Евпатории объявлен в розыск.

По предварительным данным, убийство произошло во время драки на улице Немичевых в Евпатории и не было связано с профессиональной деятельностью Мамаенко. По факту происшедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК, назначена судмедэкспертиза.

Одно из последних нападений на сотрудника правоохранительных органов произошло 1 августа в Сургуте, где в результате нападения неизвестного с ножом погиб полицейский. В июле в Чечне полицейский умер после нападения с ножом и гранатой.