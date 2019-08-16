«Автомобиль Джеймса Бонда» со встроенными пулеметами продали на аукционе

Aston Martin DB5, известный как автомобиль Джеймса Бонда, продали на аукционе в калифорнийском Монтерее (США) за $6,4 млн. Сумма стала для модели DB5 рекордной. Об этом сообщили в Twitter аукционного дома Sotheby’s.

Серебристый Aston Martin использовался для рекламы четвертого фильма бондианы «Шаровая молния» (1965), где роль британского спецагента исполнил Шон Коннери. Автомобиль оснащен устройствами, показанными в фильме «Голдфингер» (1964). В их число входят сменные номерные знаки, устройство для катапультирования сиденья, тридцать скрытых бутафорских пулеметов и бутафорская масляная пушка.

Впервые машина была приобретена британским коллекционером лордом Энтони Бэмфордом. Впоследствии ее купил музей в Теннесси, где она выставлялась в течение 35 лет. Ориентировочная стоимость автомобиля до начала торгов оценивалась в сумму от $4 млн до 6 млн. Имя нового владельца не разглашается. Модель DB5 выпускалась Aston Martin с 1963 по 1965 год.

В начале августа стало известно, что британского принца Чарльза пригласили принять участие в съемках нового фильма Бондианы. В настоящее время он обдумывает предложение.