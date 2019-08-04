Принца Чарльза пригласили сыграть в фильме о Джеймсе Бонде

Принца Чарльза пригласили сняться в новом фильме о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источники.

По данным издания, внуку британской королевы предложили сыграть камео, когда принц посетил съемочную площадку кинокартины. В настоящее время принц Чарльз обдумывает предложение.

Источник, близкий к съемочной группе, рассказал, что создатели фильма считают, что поклонники бондианы придут в восторг при появлении принца в картине. По их мнению, он является воплощением всего британского и идеально подходит.

«Ни для кого не секрет, что фильм потерпел ряд неудач, но появление члена королевской семьи может быть именно тем, что нужно картине», — подчеркнул источник.

Так, издание напомнило, что во время съемок Дэниел Крэйг получил травму лодыжки, в результате взрыва на съемках обрушились декорации и пострадал актер. А в августе 2018 года проект покинул режиссер Дэнни Бойл.