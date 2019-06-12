Илон Маск сообщил о создании машины-субмарины из фильма про Джеймса Бонда

Бизнесмен Илон Маск рассказал, что у Tesla есть проект автомобиля, который сможет ездить по суше и перемещаться под водой. По его словам, технически это осуществимо, но большого спроса на такие машины не будет

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В ходе встречи с акционерами Маску был задан вопрос, есть ли у него планы создать автомобиль-амфибию, сообщает Business Insider. «Забавно, что вы решили спросить меня об этом, потому что у нас есть проект машины-субмарины, напоминающей автомобиль из фильма о Джеймсе Бонде «Шпион, который любил меня», — сказал он.

Маск рассказал, что показанная там машина — «самое крутое, что он видел в кино», а потому себе он приобрел Lotus Esprit 1976 года, который и послужил прототипом для автомобиля из фильма.

Бизнесмен заявил, что создать машину-субмарину будет сложно, однако технически это возможно. «Может быть, мы как-нибудь создадим один подобный автомобиль ради смеха. Большого спроса на такие машины не будет, рынок слишком мал», — добавил он.

Финансовые дела у Tesla складываются не лучшим образом. Так, по итогам первого квартала чистый убыток компании по производству электромобилей составил $702 млн. Объясняется это уменьшением на 31% числа проданных машин. Маск обещает, что ситуацию удастся исправить в третьем квартале, на который запланировано «большое количество доставок автомобилей».

В начале апреля Tesla объясняла рекордное падение производства и поставок автомобилей в первом квартале логистическими проблемами из-за большого спроса на продукцию компании в Китае и Европе.