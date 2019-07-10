Самолет S7 приземлился в Калининграде из-за буйного пассажира

Лайнер авиакомпании S7, летевший из Москвы в Дюссельдорф, совершил внеплановую посадку в аэропорту Храброво (Калининград) из-за дебошира. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Самолет запросил посадку в связи с буйным поведением пассажира на борту. После приземления пассажир был снят снят с борта транспортной полицией, после чего рейс был подготовлен и вылетел в Дюссельдорф в 14:40 по местному времени (15:40 мск)», — сообщили в Храброво.

Согласно данным портала Flightradar, рейс выполняет самолет Airbus A321, который повернул в сторону Калининграда, пролетая на территорией Литвы. По данным портала, самолет вылетел из аэропорта Калининграда в 15:42 мск.

Ранее в среду самолет, летевший из Тивата в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Калуги из-за ухудшения состояния здоровья одного из пилотов.

