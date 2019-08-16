Американец сбежал от СБУ перед экстрадицией в Израиль

Американец сбежал от СБУ перед экстрадицией в Израиль

Находящийся в международном розыске гражданин США и Израиля Амос Дов Сильвер сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины, которые должны были передать его израильским правоохранительным органам в киевском аэропорту, сообщается на сайте прокуратуры украинской столицы.

По факту побега открыто уголовное производство. В СБУ сообщили, что проводят собственное расследование из-за того, что американцу удалось скрыться. Сотрудников ведомства, которые сопровождали беглеца, отстранили от службы на время проверки.

Как именно иностранец скрылся от полиции, не уточняется, в сообщении прокуратуры говорится, что он «исчез».

Дов Сильвер был задержан в Киеве весной по требованию израильской полиции, пишет «112 Украина». Он — основатель израильской сети по продаже марихуаны Telegpass, работавшей через мессенджер Telegram. Сеть запустили в 2017 году. По данным следователей, в дальнейшем она расширилась и в ней стали распространять и другие виды наркотиков. Дов Сильвер переехал в США, чтобы избежать уголовного преследования.