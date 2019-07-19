Ребенок из России отравился наркотиками на Ибице

Трехлетняя девочка, отравившаяся наркотиками на Ибице, находится в тяжелом состоянии. Об этом РБК сообщили в университетской клинике города Пальма-де-Майорка.

«Девочка поступила в отделение педиатрической интенсивной терапии. Она в тяжелом состоянии, но динамика хорошая», — сказал представитель больницы.

Ранее стало известно, что на Ибице ребенок из России отравился наркотиками. Как пишет El Mundo, девочка отдыхала на острове вместе с семьей. По словам ее родителей, таблетки экстази их дочь нашла на полу в доме, где они остановились.

В полиции Diario de Ibiza сообщили, что ребенок нашел наркотики на земле в детском парке. По данным издания, ее мать заметила, что девочка поднесла ко рту оранжевый предмет. В правоохранительных органах подтвердили, что девочка проглотила таблетку экстази (МДМА).

В посольстве России в Испании сообщили ТАСС, что в курсе инцидента и держат ситуацию под контролем. Дипломаты уточнили, что родители ребенка к ним пока не обращались.