Ребенок из России отравился наркотиками на Ибице

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,05 +0,24 EUR Бирж. 70,75 -0,05 Brent 62,59 +1,29% USD Нал. 63,43 62,56 EUR Нал. 71,37 70,39 USD ЦБ 62,87 +0,04 EUR ЦБ 70,79 +0,19 EUR/USD 1,1220 -0,0054 BTC/USD Бирж. 10 516,00 -95,00 IMOEX 2 714,98 +0,46% RTSI 1 356,55 +0,50% DJIA 27 222,97 +0,01% Nasdaq 8 207,24 +0,27%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
CVS Health $80 (+40,2%) прогноз Argus Research к 25.02.20
Норникель ₽18 065,2 (+19,75%) прогноз Альфа-Банк к 18.07.20
eBay $48 (+20,09%) прогноз Citigroup к 18.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Abbott $94 (+8,9%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
CVS Health $80 (+40,2%) прогноз Argus Research к 25.02.20
Норникель ₽18 065,2 (+19,75%) прогноз Альфа-Банк к 18.07.20
eBay $48 (+20,09%) прогноз Citigroup к 18.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Abbott $94 (+8,9%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 62,87 (+0,04) Quote, 12:15
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 70,79 (+0,19) Quote, 12:15
В «Аэрофлоте» опровергли информацию о жесткой посадке SSJ100 в Москве Общество, 15:45 Путин решил приехать в Иркутскую область в третий раз после паводка Общество, 15:36 Состояние Инны Чуриковой улучшилось Общество, 15:35 Сочное питание: как получить максимум пользы из фруктов, овощей и зелени РБК и Philips, 15:31 Экс-владельцу Антипинского НПЗ предъявили обвинение Бизнес, 15:28 Далеко на Север: как государство стимулирует инвестиции в Арктику Pro, 15:27 В Грузии выросла численность уверенных в продолжении российской агрессии Политика, 15:27 Искусство благоустройства: граффити Покраса Лампаса закатали в асфальт Стиль, 15:20 Беглов пообещал до конца года закрыть доступ к крышам в Санкт-Петербурге Общество, 15:19 «Коммерсантъ» узнал об увольнении трех генералов Росгвардии Общество, 15:18 Правозащитники сообщили об обысках у однополой пары с детьми в Москве Общество, 15:17 Ребенок из России отравился наркотиками на Ибице Общество, 15:16 Путин описал Мутко ситуацию в Иркутской области словами «ничего хорошего» Общество, 15:11 Пассажиры сообщили о давке при задымлении самолета Москва — Ереван Общество, 15:11
Общество ,  
0 
Ребенок из России отравился наркотиками на Ибице

Трехлетняя девочка, отравившаяся наркотиками на Ибице, находится в тяжелом состоянии. Об этом РБК сообщили в университетской клинике города Пальма-де-Майорка.

«Девочка поступила в отделение педиатрической интенсивной терапии. Она в тяжелом состоянии, но динамика хорошая», — сказал представитель больницы.

Ранее стало известно, что на Ибице ребенок из России отравился наркотиками. Как пишет El Mundo, девочка отдыхала на острове вместе с семьей. По словам ее родителей, таблетки экстази их дочь нашла на полу в доме, где они остановились.

В полиции Diario de Ibiza сообщили, что ребенок нашел наркотики на земле в детском парке. По данным издания, ее мать заметила, что девочка поднесла ко рту оранжевый предмет. В правоохранительных органах подтвердили, что девочка проглотила таблетку экстази (МДМА).

В посольстве России в Испании сообщили ТАСС, что в курсе инцидента и держат ситуацию под контролем. Дипломаты уточнили, что родители ребенка к ним пока не обращались.

Теги: Ибица, Испания, отравление, новости РБК
Материалы по теме
Роналдо госпитализировали на Ибице
Общество
СМИ рассказали о задержании форварда «Спартака» на Ибице за избиение жены
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter