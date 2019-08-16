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Alibaba $216 (+26,69%) прогноз Jefferies к 05.08.20
Vipshop $11 (+40,13%) прогноз JP Morgan к 30.04.20
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Захарова ответила Болтону на обвинение в краже технологий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook слова советника президента США Джона Болтона, обвинившего Россию в краже американских ракетных технологий.

«Будет интересно посчитать, сколько и каких технологий украли США у разных стран мира. Займусь на досуге», — заявила она, призвав присылать ей соответствующие «исторические факты и интересные данные» для обобщения.

Захарова напомнила о произведенном США захвате ряда принадлежащих России объектов недвижимости, в числе которых здания генконсульства России и резиденция генерального консула в Сан-Франциско.

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Комментируя слова Болтона, она также заявила, что Вашингтон «выкрал большое число граждан России из третьих стран».

Ранее советник Трампа по нацбезопасности заявил, что Россия использовала для создания нового гиперзвукового оружия технологии, украденные у США.

В 2016 году американские власти объявили о высылке 35 российских дипломатов и закрыли доступ к загородным резиденциям в Нью-Йорке и Мэриленде. В 2017 году США закрыли генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке. Решение было принято в ответ на сокращение американской дипмиссии в России.

Теги: дачи российских дипломатов, Мария Захарова, МИД России
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