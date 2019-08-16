Захарова ответила Болтону на обвинение в краже технологий

Захарова ответила Болтону на обвинение в краже технологий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook слова советника президента США Джона Болтона, обвинившего Россию в краже американских ракетных технологий.

«Будет интересно посчитать, сколько и каких технологий украли США у разных стран мира. Займусь на досуге», — заявила она, призвав присылать ей соответствующие «исторические факты и интересные данные» для обобщения.

Захарова напомнила о произведенном США захвате ряда принадлежащих России объектов недвижимости, в числе которых здания генконсульства России и резиденция генерального консула в Сан-Франциско.

Комментируя слова Болтона, она также заявила, что Вашингтон «выкрал большое число граждан России из третьих стран».