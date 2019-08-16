Под Череповцом на мель село судно

Буксир «ОТА-920» сел на мель возле Череповца, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области.

Судно двигалось по маршруту Москва — Череповец. Примерно в 13:50 мск оно село на мель при заходе на рейд на реке Шексна вблизи населенного пункта Рощино у острова Каргач.

«Пострадавших и погибших нет, экипаж — семь человек. Движению судов не мешает, розлива нефтепродуктов нет. Имеется повреждение корпуса судна. Проводятся работы по откачке воды и дальнейшему ремонту судна. Буксир «ОТА-920», двигался по маршруту Москва — Череповец», — рассказали в управлении.

На месте работают водные спасатели, уточнил представитель главка.

12 августа теплоход «Сапфир», шедший из порта Соловецких островов до Беломорского порта, сел на мель в 9 км от города Беломорск. На борту судна находились четыре члена экипажа и 121 пассажир, их эвакуировали на берег. 14 августа транспортное управление Следственного комитета в регионе возбудило уголовное дело в связи с происшествием.