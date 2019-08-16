ЦБ отозвал лицензию у столичной компании «КРК-Страхование»

Банк России отозвал лицензии на осуществление личного и имущественного страхования у московской компании «КРК-Страхование». Об этом говорится в сообщении (*pdf) регулятора, датированном 15 августа.

Причиной отзыва регулятор называет неустранение нарушений страхового законодательства в установленный срок. 8 августа из-за этих нарушений Банк России приостановил действие лицензий компании.

«КРК-Страхования» — универсальная страховая компания с главным офисом в Москве и филиалом в Санкт-Петербурге. На рынке работала с 2003 года.

В мае ЦБ отозвал лицензии у двух страховых компаний: «Респект» и «Национальная компания Татарстан» (НАСКО) — одних из крупнейших страховщиков в Поволжье. Это было сделано в связи с неоднократным нарушением требований страхового законодательства в течение одного года.