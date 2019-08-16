ВТБ раскрыл объем инвестиций в катарский банк

ВТБ инвестировал в катарский CQUR Bank около $5 млн, говорится в ответе ВТБ на запрос РБК.

«Пока инвестиции в этот проект небольшие — порядка $5 млн. Однако мы уверены в том, что рынок Катара и Ближнего Востока потенциально очень прибыльный и интересный, в том числе и для российских компаний», — говорится в сообщении.

В банке рассказали, что Катар сам выразил заинтересованность в том, чтобы ВТБ вышел на финансовый рынок этой страны. «Для нас он является новым, поэтому мы решили заходить на него совместно с другими частными инвесторами», — отметили в банке.

В ВТБ добавили, что давно тесно сотрудничают с Катаром. Например, в 2013 году Суверенный фонд Катара (QIA) принял участие в публичном размещении акций (SPO) российского банка. Таким образом, фонд стал «одним из крупнейших зарубежных акционеров банка».