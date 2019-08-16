Верховный суд Ингушетии отказался пересматривать границу с Чечней

Верховный суд Ингушетии согласился с решением Магасского районного суда, отказавшего группе граждан в иске касательно границы республики с Чечней, сообщает «РБК Кавказ». В принятом решении указывается, что решение низшей инстанции является законным и обоснованным, а нарушений в применении норм процессуального права не обнаружено.

Иск подала группа граждан республики. Они попросили признать незаконным тайное голосование Народного собрания Ингушетии, в результате которого было принято решение об установлении административной границы с Чечней. Магасский районный суд отказал в удовлетворении иска, признав законными результаты голосования по законопроекту о границе.

Документ позволил соседней республике присоединить к себе часть Сунженского района Ингушетии в обмен на горные и лесистые территории в Надтеречном районе Чечни.

После этого в Ингушетии прошла серия митингов. Решение о границе пытались оспорить с помощью референдума, но республиканский избирком отклонил заявку. Конституционный суд России признал решение о границе законным.