Минтруд отказался от увеличения пособия по безработице в 2020 году

Минтруд отказался от увеличения пособия по безработице в 2020 году

Минимальный и максимальный размеры пособия по безработице в 2020 году останутся на нынешнем уровне — 1,5 тыс. и восемь тыс. руб соответственно. Это следует из постановления правительства, опубликованного на портале нормативно-правовых актов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что для выплат пособий на следующий год в бюджете заложили 54,319 млрд руб. Для людей предпенсионного возраста размер выплат также не изменится. Минимальный размер пособия для этой категории граждан составит 1,5 тыс. руб., а максимальный — 11 тыс. 280 руб. Постановление вступает в силу 1 января 2020 года.

«Прогнозируемая среднемесячная численности граждан предпенсионного возраста, зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных, в 2020 году составит 150,2 тыс. человек, в 2021 году — 150,3 тыс. человек, в 2022 году — 150,3 тыс. человек», — говорится в пояснительной записке.

Для дополнительной поддержки этой категории граждан в 2020 году выделят 2,647 млрд руб., в 2021 году — 2,639 млрд руб., в 2022 году — 2,631 млрд руб. Для выплат пособий по безработице в 2021–2022 годах объем бюджетных ассигнований составит по 54,309 млрд руб. в год.