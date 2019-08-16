Трамп допустил скорое окончание торговой войны с Китаем

Торговая война США и Китая будет «довольно короткой», так как Пекин настроен заключить с Вашингтоном сделку. Об этом заявил президент Дональд Трамп, передает Reuters.

«Я думаю, что чем дальше она [война] заходит, тем сильнее мы [США] становимся. У меня есть ощущение, что она будет довольно короткой», — сказал он и отметил, что в очередной раз отметил американская сторона проводит «очень хорошие переговоры» с КНР.

Кроме того, президент США анонсировал в скором времени телефонный разговор с Си Цзиньпинем, но не уточнил конкретные даты.

В начале августа Трамп анонсировал еще одно повышение пошлин на 10% на ряд импортируемых китайских товаров на сумму около $300 млрд. Позднее повышение части тарифов было перенесено на декабрь. Китай пообещал принять ответные меры. Помимо пошлин на $300 млрд США в мае ткущего года также повысили тариф до 25% в отношении еще нескольких китайских товаров на сумму $250 млрд.