Падение с балкона свидетеля по делу Кокорина и Мамаева признали случайным

Падение с балкона свидетеля по делу Кокорина и Мамаева признали случайным

Чешская полиция назвала несчастным случаем падение россиянки Екатерины Бобковой — свидетеля по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева — с балкона. Об этом «РИА Новости» сообщила полковник Ивана Йежкова из полицейского управления города Градец-Кралове.

Речь идет об инциденте, который произошел в Чехии в мае. Бобкова упала с высоты и перенесла несколько операций, сообщалось, что она получила многочисленные переломы и внутричерепное кровоизлияние. Посольство России в Чехии, а также родственница Бобковой утверждали, что произошел несчастный случай.

Йежкова сообщила о завершении расследования и подтвердила эту информацию: Бобкова упала с высоты примерно 10 м без какого-либо постороннего вмешательства. Женщина была пьяна и находилась под воздействием наркотиков. Сейчас она продолжает лечение в Москве.

РБК направило запросы в территориальное управление полиции города Градец Кралове (Чехия), а также в чешскую Службу полиции по делам иностранцев.