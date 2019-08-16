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Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
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Падение с балкона свидетеля по делу Кокорина и Мамаева признали случайным

Чешская полиция назвала несчастным случаем падение россиянки Екатерины Бобковой — свидетеля по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева — с балкона. Об этом «РИА Новости» сообщила полковник Ивана Йежкова из полицейского управления города Градец-Кралове.

Речь идет об инциденте, который произошел в Чехии в мае. Бобкова упала с высоты и перенесла несколько операций, сообщалось, что она получила многочисленные переломы и внутричерепное кровоизлияние. Посольство России в Чехии, а также родственница Бобковой утверждали, что произошел несчастный случай.

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Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева пострадала при падении с высоты

Йежкова сообщила о завершении расследования и подтвердила эту информацию: Бобкова упала с высоты примерно 10 м без какого-либо постороннего вмешательства. Женщина была пьяна и находилась под воздействием наркотиков. Сейчас она продолжает лечение в Москве.

РБК направило запросы в территориальное управление полиции города Градец Кралове (Чехия), а также в чешскую Службу полиции по делам иностранцев.

Бобкова проходила свидетелем по делу Кокорина и Мамаева — она была в их компании в «Кофемании», когда у футболистов возник конфликт с чиновником Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным. В суде она отрицала вину игроков. По итогам разбирательства Кокорин и Мамаев получили реальные сроки — 18 и 17 месяцев общего режима соответственно.

Теги: новости РБК, Александр Кокорин, Павел Мамаев, свидетель
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