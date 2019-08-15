Росгвардия опубликовала видео задержания пьяного стрелка в Котельниках

Росгвардия опубликовала видео задержания мужчины, забаррикадировавшегося и открывшего стрельбу в продуктовом магазине-парикмахерской в подмосковных Котельниках. На записи, предоставленной РБК, в частности, видно, как трое сотрудников спецотряда быстрого реагирования выводят его из магазина.

Источники «Интерфакса» и ТАСС ранее сообщали, что мужчина был нетрезв.

Видео: Пресс-служба Росгвардии

Мужчина открыл стрельбу в Котельниках в четверг, 15 августа. Он зашел в помещение магазина с охотничьим ружьем и несколько раз выстрелил в потолок. Никто не пострадал, посетители покинули здание. Полиция несколько часов вела переговоры с мужчиной. По данным информагентств, злоумышленник сдался полиции только после того, как ему передали коньяк. В результате инцидента никто не пострадал.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по п. а, ч. 1, ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).