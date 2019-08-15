Полиция сообщила детали стрельбы в подмосковных Котельниках

В подмосковных Котельниках сотрудники полиции уже несколько часов ведут переговоры с мужчиной, который открыл стрельбу в продуктовом магазине. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. При этом в полиции опровергли данные о том, что стрельба произошла в парикмахерской.

«В ОМВД Люберецкий Московской области поступило сообщение о том, что в продуктовом магазине в микрорайоне Белая Дача слышны хлопки, похожие на выстрелы», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место полицейские установили, что в магазин вошел мужчина и произвел один выстрел в потолок из неустановленного оружия. В полиции уточнили, что посетители и продавцы покинули место происшествия. В результате инцидента никто не пострадал.

«Злоумышленник закрылся в помещении магазина, с ним ведутся переговоры, проводятся мероприятия по задержанию правонарушителя», — отметили в главке подмосковного МВД.