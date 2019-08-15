В Крыму ответили на внесение посадившего A321 экипажа в базу «Миротворца»

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе осудил внесение в базу украинского сайта «Миротворец» экипажа лайнера A321, который без жертв совершил посадку в кукурузном поле под Москвой. Самолет направлялся в Симферополь.

«К сожалению, на Украине видят в этом случае только самолет, который летел в Крым, а на все остальное, в том числе на людей, им плевать», — цитирует слова Иоффе «РИА Новости». Он отметил, что во всем мире, вне зависимости от отношений между странами, такие ЧП оцениваются с точки зрения спасения людей.

«Когда Бог хочет наказать человека, он отнимает у него разум. Здесь мы можем говорить, что часть украинского истеблишмента, видимо, напрочь лишена разума», — добавил он.

Украинский сайт «Миротворец» собирает данные о россиянах, украинцах и гражданах других стран, которые, по версии авторов портала, посещают «оккупированный» Крым без разрешения Киева. В эту же базу попадают участники конфликта на востоке Украины и те, кого авторы обвиняют просто в «агрессии» против Украины.

Экипаж лайнера A321 авторы сайта сочли виновным в «попытках легализации аннексии АР Крым», «неоднократном нарушении границ Украины» и «соучастии в нелегальном перемещении людей и грузов на оккупированную российскими захватчиками территорию».