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Macy's $28 (+74,56%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
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Посадка А321 в поле ,  
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Бортпроводница оценила поведение пассажиров при жесткой посадке А321

Пассажиры самолета Airbus 321 «Уральских авиалиний», совершившего жесткую посадку в Подмосковье, вели себя «достаточно сдержанно». Об этом сообщила «РИА Новости» старший бортпроводник рейса Надежда Вершинина.

«Действовали согласно инструкции. Все прошло так, как мы отрабатывали. Пассажиры вели себя достаточно сдержано, команды слушали, все быстро эвакуировались. Потом благодарили», — уточнила она.

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Инцидент с самолетом А321 произошел утром 15 августа. Лайнер выполнял рейс Москва — Симферополь, вылетев из аэропорта Жуковский. На взлете самолет столкнулся со стаей птиц, что привело к отказу двигателей. Командир экипажа принял решение совершить жесткую посадку в поле примерно в километре от взлетно-посадочной полосы.

Фотогалерея 
Посадка в поле пассажирского самолета А321. Фоторепортаж

На борту лайнера находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, все они живы. Позднее стало известно, что в результате произошедшего пострадали 75 человек. Всем пассажирам выплатят компенсации по 100 тыс. руб. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Теги: Посадка A321 в поле, «Уральские авиалинии», бортпроводник
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