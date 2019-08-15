Супруга командира А321 сообщила о разговоре с мужем после посадки в поле

Командир самолета А321 «Уральских авиалиний» 41-летний Дамир Юсупов сразу же после аварийной посадки в поле в Подмосковье позвонил жене Наталье. Об этом сообщает Ura.ru.

Юсупов позвонил супруге в 08:40, а приземлился лайнер в 08:20. Первое, что сказал командир: «Любимая, привет! Все хорошо, все живы». «Я всегда за него переживаю, но не считаю героем — считаю его хорошим человеком и мужем. До сих пор не могу поверить в происходящее. Мне кажется, это сон какой-то», — сказала Наталья. По ее словам, Дамир стал пилотом в «уже сознательном возрасте, это его второе образование».

«Конечно, паника, слезы. Маленький ребенок стал меня успокаивать: «Мама, не плачь!» — рассказала Наталья в интервью телеканалу «360». Несмотря на произошедший инцидент, Юсупова уточнила, что не собирается запрещать супругу летать. «Он с детства мечтал летать, грезил небом», — сказала она.

15 августа самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Подмосковье. Лайнер вылетел из аэропорта Жуковский и следовал в Симферополь, однако после взлета столкнулся со стаей птиц. В результате попадания птиц в двигатели самолет был вынужден совершить вынужденную посадку. На борту лайнера находились 226 пассажиров.