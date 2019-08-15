В Подмосковье мужчина забаррикадировался в парикмахерской после стрельбы

В Подмосковье мужчина забаррикадировался в парикмахерской после стрельбы

Мужчина пришел с ружьем в парикмахерскую в Котельниках и открыл стрельбу. Затем он забаррикадировался внутри. О пострадавших и заложниках пока информации нет

В подмосковных Котельниках мужчина устроил стрельбу в парикмахерской, после чего забаррикадировался внутри. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Эту информацию подтвердил источник ТАСС.

«Мужчина зашел в парикмахерскую и открыл огонь на поражение из охотничьего ружья. Затем закрылся внутри», — сообщил собеседник «Интерфакс».

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