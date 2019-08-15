Общество , 15 авг, 17:03
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В Подмосковье мужчина забаррикадировался в парикмахерской после стрельбы
Мужчина пришел с ружьем в парикмахерскую в Котельниках и открыл стрельбу. Затем он забаррикадировался внутри. О пострадавших и заложниках пока информации нет
В подмосковных Котельниках мужчина устроил стрельбу в парикмахерской, после чего забаррикадировался внутри. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Эту информацию подтвердил источник ТАСС.
«Мужчина зашел в парикмахерскую и открыл огонь на поражение из охотничьего ружья. Затем закрылся внутри», — сообщил собеседник «Интерфакс».
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