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Macy's $28 (+74,89%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
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Посадка А321 в поле ,  
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Первая группа пассажиров севшего в кукурузном поле А321 улетела в Крым

Первая группа пассажиров аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 вылетела из аэропорта Жуковский в Симферополь другим рейсом. Об этом сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Жуковский.

«Семь пассажиров пожелали улететь следующим рейсом «Уральских авиалиний», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе уточнили, что на одном из самолетов, который готовился к вылету в Крым, были свободные места и пассажиры согласились их занять. Еще 60 человек, как отметил собеседник РБК, уехали в аэропорт Домодедово и отправятся самолетом оттуда. «По последней информации, гарантированно отказавшихся 57 человек, которые уже забрали деньги, остальные будут принимать решение уже позднее», — рассказали в аэропорту.

ТАСС, ссылаясь на авиационные службы, подтвердил информацию, что семь пассажиров аварийно севшего А321 отправились в Крым самолетом «Уральских авиалиний» из аэропорта Жуковский. Еще 65 человек отправятся в Симферополь рейсом из аэропорта Домодедово в 20:25 мск.

При этом собеседник ТАСС отметил, что 88 пассажиров вовсе отказались лететь, а 65 человек пока не приняли окончательное решение.

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Первый заместитель генерального директора ОАО «Рампорт Аэро» Евгений Солодилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ручная кладь пассажиров, которая осталась на аварийно севшем самолете, уже передана их владельцам, а вещи, оставшиеся в багажном отсеке, будут в ближайшее время доставлены в соответствии с просьбами пассажиров. «Часть пассажиров попросила их багаж отправить в Симферополь. Завтра из нашего аэропорта и, возможно, частично из Домодедово мы отправим их багаж», — сказал Солодилин (цитата по ТАСС).

Фотогалерея 
Посадка в поле пассажирского самолета А321. Фоторепортаж

Инцидент с самолетом А321 «Уральских авиалиний» произошел утром 15 августа. Лайнер выполнял рейс Москва — Симферополь, вылетев из аэропорта Жуковский. На взлете самолет столкнулся со стаей птиц, что привело к отказу силовых установок. Командир экипажа принял решение экстренно посадить самолет на кукурузном поле примерно в километре от взлетно-посадочной полосы. На борту лайнера находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Все они живы. Позднее стало известно, что в результате произошедшего пострадали 74 человека. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Теги: A321, пассажиры, аэропорт Жуковский, аварийная посадка
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