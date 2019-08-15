Первая группа пассажиров севшего в кукурузном поле А321 улетела в Крым

Первая группа пассажиров аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 вылетела из аэропорта Жуковский в Симферополь другим рейсом. Об этом сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Жуковский.
«Семь пассажиров пожелали улететь следующим рейсом «Уральских авиалиний», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что на одном из самолетов, который готовился к вылету в Крым, были свободные места и пассажиры согласились их занять. Еще 60 человек, как отметил собеседник РБК, уехали в аэропорт Домодедово и отправятся самолетом оттуда. «По последней информации, гарантированно отказавшихся 57 человек, которые уже забрали деньги, остальные будут принимать решение уже позднее», — рассказали в аэропорту.
ТАСС, ссылаясь на авиационные службы, подтвердил информацию, что семь пассажиров аварийно севшего А321 отправились в Крым самолетом «Уральских авиалиний» из аэропорта Жуковский. Еще 65 человек отправятся в Симферополь рейсом из аэропорта Домодедово в 20:25 мск.