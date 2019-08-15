Первая группа пассажиров севшего в кукурузном поле А321 улетела в Крым

При этом собеседник ТАСС отметил, что 88 пассажиров вовсе отказались лететь, а 65 человек пока не приняли окончательное решение.

Первый заместитель генерального директора ОАО «Рампорт Аэро» Евгений Солодилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ручная кладь пассажиров, которая осталась на аварийно севшем самолете, уже передана их владельцам, а вещи, оставшиеся в багажном отсеке, будут в ближайшее время доставлены в соответствии с просьбами пассажиров. «Часть пассажиров попросила их багаж отправить в Симферополь. Завтра из нашего аэропорта и, возможно, частично из Домодедово мы отправим их багаж», — сказал Солодилин (цитата по ТАСС).

Инцидент с самолетом А321 «Уральских авиалиний» произошел утром 15 августа. Лайнер выполнял рейс Москва — Симферополь, вылетев из аэропорта Жуковский. На взлете самолет столкнулся со стаей птиц, что привело к отказу силовых установок. Командир экипажа принял решение экстренно посадить самолет на кукурузном поле примерно в километре от взлетно-посадочной полосы. На борту лайнера находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Все они живы. Позднее стало известно, что в результате произошедшего пострадали 74 человека. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.