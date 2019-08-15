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Посадка А321 в поле ,  
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Из-за ЧП с Airbus пассажиров обратного рейса отправят другими самолетами

В аэропорту Симферополя отменили рейс «Уральских авиалиний» в Москву после того, как самолет авиакомпании совершил жесткую посадку в Подмосковье. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«Представители аэропорта и авиакомпании работают с пассажирами отмененного рейса. Они будут доставлены в Москву другими рейсами авиакомпании и ее партнеров», — сказали в пресс-службе.

Общество
Жесткая посадка пассажирского А321 в Жуковском. Главное

Самолет «Уральских авиалиний» Airbus A321 утром 15 августа вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский, однако в оба его двигателя попали птицы. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе.

В результате пострадали 23 человека. Их отправили в больницы, однако впоследствии почти всех отпустили. Всего на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, их эвакуировали. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Фотогалерея 
Посадка в поле пассажирского самолета А321. Фоторепортаж

Теги: Посадка A321 в поле, жесткая посадка, Подмосковье
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