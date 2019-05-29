Владелец befree и Love Republic начал переговоры о покупке Sela

На российском фешен-рынке готовится крупная сделка: Melon Fashion Group, владелец брендов befree и Love Republic, ведет переговоры о покупке сети Sela. Ее основатель ранее анонсировал поиск инвестора в обмен на долю в бизнесе

Фото: Алексей Куденко / «Коммерсантъ»

Melon Fashion Group, которая владеет торговыми сетями одежды befree, Love Republic и Zarina, ведет переговоры о покупке ретейлера Sela, рассказал источник РБК в инвестиционных кругах и подтвердил консультант на рынке коммерческой недвижимости. Первый собеседник уточняет, что стороны договариваются о покупке всего бизнеса Sela, второй — что переговоры находятся в продвинутой стадии, но никакие документы еще не подписаны.

Еще один собеседник, осведомленный о переговорах, полагает, что речь может идти не о покупке бренда, а лишь об объектах недвижимости. Заказ на производство следующей коллекции на китайских фабриках под брендом Sela поступил от другой компании, утверждает четвертый источник РБК.

Вице-президент Sela Эдуард Остроброд и гендиректор Melon Fashion Group Михаил Уржумцев отказались от комментариев. В пресс-службах двух ретейлеров не ответили на запросы.

Сеть Sela была основана в 1991 году Борисом Остробродом и его двоюродным братом Аркадием Пекаревским. Последний в 2010 году продал свою долю брату и сосредоточился на кондитерском бизнесе. Сейчас, согласно информации на сайте, у Sela более 400 магазинов (из них, по данным агентства «INFOLine-Аналитика», 150 собственных) и представительства в девяти странах. Под брендом Sela производятся одежда и аксессуары, производственные площадки расположены в России, Китае и Бангладеш.

Выручка ретейлера в 2018 году сократилась примерно на 4%, до 5,5 млрд руб., оценивает агентство «INFOLine-Аналитика». По его оценке, стоимость бизнеса Sela не превышает 500 млн руб.