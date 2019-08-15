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Macy's $28 (+74,45%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
ВСМПО-АВИСМА ₽18 600 (+12,59%) прогноз БКС к 14.08.20
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Общество ,  
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Синоптики пообещали жителям Москвы июльское тепло

На следующей неделе в столице установится дневная температура плюс 25–27 градусов. Об этом сообщила РБК главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Такая температура характерна скорее для конца июля, чем для последней декады августа. Жарой назвать это нельзя, но июльская погода вернется в Москву», — заявила она.

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Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк сообщила РБК, что в Москве и области на текущей неделе ожидается погода, которая укладывается в рамки климатической нормы августа — плюс 21–26 градусов.



 

Теги: Погода, новости РБК, Москва
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