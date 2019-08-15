Полиция ограничила движение по дороге близ места посадки Airbus в поле

Полиция ограничила движение по дороге близ места посадки Airbus в поле

В районе посадки лайнера Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» на поле близ аэропорта Жуковский временно ограничено движение автомобильного транспорта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

«Возле поворота на деревню Рыбаки движение по автодороге ММК Раменское — Малахово — Рыбаки будет ограничено. Просьба выбирать пути объезда по автодороге ММК «Раменское», ММК Бояркино — Рыбаки, ММК Софьино — Малахово — Рыбаки», — заявили в ГУ МВД.

Утром 15 августа лайнер Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку после взлета из аэропорта Жуковский. Самолет посадили на кукурузное поле в Раменском районе Подмосковья, более чем в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта.

На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. К медикам обратились 55 человек, после осмотра госпитализировали шестерых.