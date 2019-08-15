Бастрыкин взял под контроль дело о пропаже трехлетнего ребенка под Омском

Бастрыкин взял под контроль дело о пропаже трехлетнего ребенка под Омском

Расследование дела об исчезновении трехлетнего мальчика в лесу в Омской области взял под контроль центральный аппарат Следственного комитета. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщается на сайте СК.

Ребенок пропал днем 13 августа в Большереченском районе. Родители отправились собирать ягоды и оставили ребенка одного в машине. Они вернулись через 15 минут, но мальчика уже не было в салоне. Родители самостоятельно искали его в течение трех часов, а затем обратились в полицию.

По факту исчезновения ребенка возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. На поиски направили сотрудников полиции и МЧС, кинологов и волонтеров. По данным МВД, всего в них участвуют около 400 человек. Утром 15 августа к поискам подключили два квадрокоптера и вездеход.

Накануне в Омске нашли мертвой трехлетнюю девочку. По данным МВД, она ушла со двора частного дома в Кировском округе. Полиция завела дело о причинении смерти по неосторожности.